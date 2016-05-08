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    Газизов: «Перевертайло доработает свой контракт с «Уфой» до конца»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что главный тренер команды из столицы Башкортостана Евгений Перевертайло доработает сезон до конца, после чего будет рассмотрен вопрос о продолжении сотрудничества.

    «У Перевертайло контракт заканчивается в конце мая. Перед ним поставлена задача – оставить команду в премьер-лиге, а потом уже будем разговаривать о будущем. Пока к нему вопросов нет. Думаю, что до конца сезона не стоит говорить о досрочной отставке тренера», – заявил Газизов.

    Напомним, что после 27 игр в РФПЛ «Уфа» имеет в своем активе 24 очка и находится в зоне стыковых матчей за выживание, занимая 13-ю строчку.

    Источник: ТАСС

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    08.05.2016 18:45
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