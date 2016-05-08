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    Раньери мог закончить карьеру в 1980-х, когда работал в Серии C

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери рассказал о своем начале тренерского пути, когда он был близок к тому, чтобы закончить с футболом.

    «Когда я работал с «Ламецией», мы возглавляли турнирную таблицу, не проиграли ни единого матча. Тем не менее, кое-что — я вам этого не скажу — мне тогда не нравилось, и я сказал им «Пока-пока, я еду домой». И я ушел.

    Второй год начался примерно также. Я взял небольшую команду в Серии C, «Путеолану», в которой даже не было игроков. В итоге в матче у меня, если не ошибаюсь, на поле выходили 10 игроков, а не 11.

    Но потом произошло что-то странное, они уволили меня, и я сказал: «Это не моя работа. Я люблю футбол, но здесь так много политики, а я ведь не политик, я честный человек». Так что я решил, что мне не стоит быть тренером.

    Потом они уволили еще двух тренеров, там появился новый владелец, который попросил меня вернуться и завершить сезон.

    К тому моменту команда уже вылетела, но игроки просили вернуть Клаудио. А потом я внезапно получил звонок из «Кальяри»: мы их обыграли в одном из матчей, а когда такая маленькая команда обыгрывает настоящего гиганта для Серии C, это уже что-то. С этого момента у меня не возникало никаких проблем», — рассказал Раньери.

    Источник: Goal.com

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    08.05.2016 10:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 8 мая 2016, 13:30

      Хорошо что остался!

      0
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 8 мая 2016, 12:34

      Как заебали эти новости про этого деда. Выиграл чемпионат, когда все команды на спаде. Не видать ему награды тренера года в АПЛ, так как Юрген Клопп возьмёт Лигу Европы.

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > FENNNNN 8 мая 2016, 14:39

      Если не нравятся новости про этого деда, то зачем ты их читаешь?

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 8 мая 2016, 12:31

      Хорошо что не закончил

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 мая 2016, 11:28

      интересно

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