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    Ван Гаал: «Я более-менее могу назвать себя фанатом «Арсенала»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился своими ожиданиями от матча 37-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», которые сразятся за третье место в турнирной таблице.

    «Я более-менее могу назвать себя фанатом «Арсенала» (в этом матче — прим.). Конечно, подобные матчи никогда не бывают легкими. После поражения от мадридского «Реала» «Манчестер Сити» будет непросто добиться максимума.

    Я сказал своим игрокам, что мы по-прежнему в деле. Они безумно устали, но зато мы победили, и это замечательно», — заключил ван Гаал.

    Источник: Goal.com

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    08.05.2016 06:31
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 8 мая 2016, 13:25

      Че его не пнут ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 мая 2016, 12:24

      вань галь большой фанат галлюциногеных грибов и кокса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      milanium 8 мая 2016, 06:59

      Да ван каал болельщик арсенала. Хиддинк болельщик лестера

      1
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