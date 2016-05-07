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    Венгер: «Думаю, Пеллегрини всегда знал, что на его место придет Гвардиола»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился размышлениями об уходе Мануэля Пеллегрини с поста наставника «Манчестер Сити».

    «Я очень симпатизирую Пеллегрини. Он показал себя достойным человеком во время своей работы в Англии.

    Уверен, что его уважают все в АПЛ, но «Сити» вложил столько денег в последние годы, что складывается впечатление, будто план пригласить Гвардиолу был уже давно.

    Как только они пригласили Чики Бегиристайна и Феррана Сориано, было ясно, что придет Гвардиола.

    Думаю, в глубине душе Пеллегрини и сам понимал это. Поэтому ему было трудно работать, ведь когда игроки знают, что ты уходишь, ты теряешь власть», – сказал Венгер.

    Источник: The Sun

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    07.05.2016 23:25
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