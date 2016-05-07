Энрике: «Мы можем стать чемпионами на этих выходных. Только мы»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями накануне матча 37-го тура Примеры против «Эспаньола».

«Это очень привлекательный вызов. Мы проведем наш последний матч на «Камп Ноу», где, я надеюсь, будет прекрасная атмосфера. Фанаты «Барсы» понимают всю сложность этой игры и того вызова, который стоит перед нами.

Мы должны сконцентрироваться на наших перемещениях и на стандартных положениях. Если мы будем сосредоточены на игре, то нас не будет волновать напряжение дерби.

Чемпионство в воскресенье? Почему бы и нет? Мы можем это сделать. Только мы можем стать чемпионами на этой неделе», – сказал Энрике.