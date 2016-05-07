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    Витсель: «Зенит» хочет в Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ с «Анжи» (1:0), а также рассказал о турнирных планах сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

    – Второй тайм мы провели не так, как первый. В первом же «Анжи» практически ничего не смог.

    – Так в чем же причина?

    – Не знаю. Возможно, это последствия очень энергозатратного финала Кубка. Но в любом случае мы приехали делать свою работу, победили, причем впервые за долгое время со счетом 1:0, так что есть и позитивные вещи.

    – Что скажете о концовке чемпионата?

    – Впереди три игры, нужно концентрироваться и побеждать во всех. А потом посмотрим, какое место займем. Но, конечно, мы хотим в Лигу чемпионов.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.05.2016 21:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 мая 2016, 09:18

      Хочу на Луну..

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 7 мая 2016, 23:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мечтать - оно не вредно. Вредно не мечтать уехать из ничего из себя не представляющего клуба

      -4
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 7 мая 2016, 22:27

      По тому как ты сегодня играл, не скажешь, что ты так уж сильно хочешь в ЛЧ с Зенитом. Скорее ты хочешь в Серию А.

      3
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      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Вомбат 7 мая 2016, 22:41

      Полностью согласен.

      1
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      Рейтинг: +520

      Boozman > Вомбат 7 мая 2016, 23:06

      Какая серия А? Ему с его убогой игрой даже в Бенфику обратно нельзя, а он там в крутые клубы всё собирается. Да он летом только рад будет, если в Питере останется, потому что больше нахрен нигде не нужен

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