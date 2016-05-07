«Бавария» и Гвардиола установили рекорды Бундеслиги

В матче 33-го тура Бундеслиги «Бавария» обыграла «Ингольштадт» со счетом 2:1 и досрочно обеспечила себе чемпионство.

Таким образом, мюнхенцы стали победителями Бундеслиги в четвертый раз подряд, что ранее не удавалось ни одному клубу. Три из этих чемпионств «Бавария» выиграла под руководством Хосепа Гвардиолы – это первый иностранный тренер, ставший трехкратным чемпионом Германии. Кроме того, испанец стал вторым наставником в Бундеслиге после Оттмара Хитцфельда, кому удалось взять три чемпионства подряд.

Отметим также, что «Бавария» принимала участие в 51 розыгрыше Бундеслиги и выиграла 25 из них. Среди других команд наибольшее число чемпионских титулов имеют «Боруссия» из Дортмунда и «Боруссия» из Менхенгладбаха – по пять.