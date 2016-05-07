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    Каррагер: «Надеюсь, больше не придется наблюдать за игрой Феллаини в матчах АПЛ»

    Экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера возмутили действия хавбека «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллаини в эпизоде с защитником «Лестера» Робертом Хутом в поединке 36-го тура АПЛ(1:1). Он выразил надежду, что бельгиец в своей жизни больше не примет участия в матчах английского первенства.

    «Почему оба игрока получили одинаковую дисквалификацию? Феллаини бил соперника локтем специально, осознавая при этом, какой ущерб может повлечь за собой данное действие. В ответ Хут всего лишь схватил его за волосы. Недоумеваю от подобного решения. Теперь Роберт не поучаствует в первом матче «Лестера» в ранге чемпиона, зато Феллаини примет участие в финале Кубка Англии.

    Надеюсь, мне больше не придется наблюдать за игрой Маруана в матчах Премьер-лиги. Он уже не в первый раз переходит все границы», – сказал Каррагер.

    Источник: Daily Mail

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    07.05.2016 13:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 7 мая 2016, 15:47

      "В ответ Хут всего лишь схватил его за волосы"- ШТА? Надеюсь больше не услышу от Каррагера таких глупостей.

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