Гвардиола: «В «Баварии» есть человек, который хочет мне навредить»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола уверен в том, что в клубе есть человек, который хочет ему навредить. В то же время специалист признал, что это мало волнует, так как со следующего сезона он возглавит «Манчестер Сити».

«Для меня нормально выражать свое мнение персоналу и игрокам. Но есть люди, которое потом говорят за спиной, чтобы навредить мне. За последние три года это случалось уже несколько раз. Возможно, этот человек останется здесь и на следующий сезон. Но он вредит не мне, а всему клубу», – заявил он.