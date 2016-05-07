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    Покеттино: «В последнее время некоторые люди вели себя непрофессионально»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал высказывания игроков других команд, публично поддерживавших «Лестер» в чемпионской гонке.

    «В футболе ответственность состоит в том, чтобы быть профессионалом. Если ты профессионал, то ты не высказываешь своего личного мнения.

    Если я поддерживаю «Тоттенхэм» и играю против другой команды, которая борется за титул или за выживание, то я не могу высказывать свое мнение как болельщик. Я должен говорить как профессионал.

    В последние несколько недель или месяцев некоторые футбольные люди не вели себя профессионально. Нужно быть осторожнее.

    В будущем нужно быть аккуратнее в подобных публичных высказываниях»,– сказал Покеттино.

    Источник: The Sun

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    07.05.2016 01:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +806

      тигрик 7 мая 2016, 15:43

      Вот упырь,жаба давит нереально. Люди имеют свободу слова и это не отражает их профессионализм,а умениние говорить..реальный профессионализм (раз уж нравится это слово,а сейчас все кичатся им) это тот кто не смотря на мнения и слова других, делает свою работу, за которую ему платят , и делает ее хорошо,чего твои игроки не продемонстрировали в последней игре, и прибегли к низким и грязным выходкам...тоже мне профессионалы

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 7 мая 2016, 08:25

      «В футболе ответственность состоит в том, чтобы быть профессионалом. Если ты профессионал, то ты не высказываешь своего личного мнения.


      А зачем ты высказываешь сейчас свое? Какая то неурядица :-)

      2
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 7 мая 2016, 08:12

      Да, Покеттино, расскажи своим игрокам как они себя профессионально вели ломая всех в последнем матче против Челси ;)

      2
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      Рейтинг: +39

      Andrei1984 7 мая 2016, 02:05

      А как же,только вы Лондонские проститутки себя профессионально ведете!

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