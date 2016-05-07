Покеттино: «В последнее время некоторые люди вели себя непрофессионально»

Вот упырь,жаба давит нереально. Люди имеют свободу слова и это не отражает их профессионализм,а умениние говорить..реальный профессионализм (раз уж нравится это слово,а сейчас все кичатся им) это тот кто не смотря на мнения и слова других, делает свою работу, за которую ему платят , и делает ее хорошо,чего твои игроки не продемонстрировали в последней игре, и прибегли к низким и грязным выходкам...тоже мне профессионалы
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал высказывания игроков других команд, публично поддерживавших «Лестер» в чемпионской гонке.
«В футболе ответственность состоит в том, чтобы быть профессионалом. Если ты профессионал, то ты не высказываешь своего личного мнения.
Если я поддерживаю «Тоттенхэм» и играю против другой команды, которая борется за титул или за выживание, то я не могу высказывать свое мнение как болельщик. Я должен говорить как профессионал.
В последние несколько недель или месяцев некоторые футбольные люди не вели себя профессионально. Нужно быть осторожнее.
В будущем нужно быть аккуратнее в подобных публичных высказываниях»,– сказал Покеттино.