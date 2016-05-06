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    Новосельцев: «Ростов» оторвался от прямого конкурента. Первое место на нас не давит»

    Защитник «Ростова» Иван Новосельцев в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча 27-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:1).

    «Потратили все эмоции. Теперь надо эмоционально восстанавливаться к следующей игре. Это была одна из наших важнейших игр, играли против прямого конкурента, теперь оторвались от них еще больше. Первое место на нас не давит.

    Дома всегда стараемся играть в высокий прессинг, пытаемся не давать сопернику создавать опасные моменты, глушим на их же половине поля», – сказал Новосельцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2016 22:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 мая 2016, 10:58

      РЖД у них прямой конкурент Зенит и ЦСКА не конкуренты браво молодец и действительно они же их сделали

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      Рейтинг: +208

      Kurp 7 мая 2016, 10:21

      Ура!!! Ростов вперед!

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