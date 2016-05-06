В символическую сборную ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы вошли шесть игроков «Ливерпуля»

Стали известны имена футболистов, которые вошли в символическую сборную ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы. Отметим, что в их число вошел один игрок «Вильярреала», четыре – «Севильи», шесть – «Ливерпуля». Полностью сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Ареола («Вильярреал»).

Защитники: Ловрен («Ливерпуль»), Карришу, Мариано (оба – «Севилья»).

Полузащитники: Банега («Севилья»), Милнер, Лаллана, Джан (все – «Ливерпуль»).

Нападающие: Гамейро («Севилья»), Фирмино, Старридж (оба – «Ливерпуль»)