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    Булатов: «Руководство «Торпедо» поставило задачу – выход в ФНЛ в следующем сезоне»

    Новый главный тренер «Торпедо» Виктор Булатов отметил, что для него является честью и большой ответственностью возглавить клуб с такими традициями, а также рассказал о задачах, поставленных перед ним руководством черно-белых.

    «Очень рад, что подписал контракт с «Торпедо». Возглавить клуб с такими традициями – это большая ответственность. Я отдохнул и сейчас с новыми силами готов приступить к работе. В свое время в «Торпедо» играли такие прославленные футболисты, как Эдуард Стрельцов, Валерий Воронин, Валентин Иванов и другие. Это клуб, который становился чемпионом СССР, и для меня является большой честью тренировать эту команду, несмотря на то что сейчас она находится во второй лиге.

    Пока что не досконально знаком с инфраструктурой «Торпедо». Знаю, что команда тренируется на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, а играют на поле спартаковской академии. В планах есть построить спортивную базу. Какие задачи поставило руководство? Сейчас нужно доиграть чемпионат, а на следующий год руководством была поставлена задача по выходу «Торпедо» в ФНЛ. С игроками еще не знаком, встреча с футболистами еще предстоит», – сказал Булатов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2016 20:53
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