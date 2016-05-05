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    Перес может вернуться в Испанию

    Нападающий «Ньюкасла» Айосе Перес ближайшим летом может вернуться на родину. В его услугах проявляет заинтересованность «Барселона», сообщает ESPN. 22-летний футболист может стать подмогой в атакующем трио, выходя на замену кому-то из звездного состава каталонцев – Лионеля Месси, Луиса Суареса или Неймара.

    В текущем сезоне Перес провел в Премьер-лиге 33 матча, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 8 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2016 06:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +51

      Fenom 5 мая 2016, 07:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гей для барселонки все нормально))к своим в стаю

      -4
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      Рейтинг: +24

      kolley > Fenom 5 мая 2016, 22:14

      ты просто у*бок

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