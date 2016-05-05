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    Пеллегрини: «Я разочарован, потому что обе команды не создавали моментов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениями после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

    «Я разочарован, потому что это была закрытая игра, в которой обе команды не создали много моментов. Ни у кого не было преимущества.

    Ранняя замена защитника – не самая лучшая вещь, но я не думаю, что у нас были проблемы в обороне, проблемы были в создании моментов. Как и у «Реала»: они тоже не имели много шансов забить.

    Мы хорошо провели игру. На протяжении всего матча мы пытались что-то создать», – сказал Пеллегрини.

    Источник: BBC

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    05.05.2016 00:14
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