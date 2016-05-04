Бубнов: «Есть ощущение, что независимо от второго финалиста ЛЧ, «Атлетико» будет фаворитом»

Известный эксперт Александр Бубнов поделился своими впечатлениями от игры мадридского «Атлетико» против «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Диего Симеоне создал прекрасную команду. Мы много говорим о ее отличной игре в обороне, но и в других линиях она действует очень эффективно. Да, большинство побед достигается со счетом 1:0, но это объяснимо. Когда потребовалось забивать «Баварии» в ответном полуфинале Лиги чемпионов, они это сделали. Двух игроков оказалось достаточно, чтобы переиграть всю оборону «Баварии» — Торрес и Гризманн все сделали на высшем уровне. А забей пенальти Торрес — избежали бы нервной концовки.

Хотя и «Бавария» была близка к победе. Опять-таки нереализованный пенальти Мюллера лишил баварцев возможности повести 2:0 и взять игру под свой контроль окончательно.

Есть ощущение, что независимо от второго финалиста,«Атлетико» будет фаворитом Лиги чемпионов», – сказал Бубнов.