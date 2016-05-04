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    Лам: «Печально, что мы не сумели отблагодарить Гвардиолу за его работу победой в Лиге чемпионов»

    Защитник «Баварии» Филипп Лам рассказал о своем отношении к вылету команды из текущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала. Мюнхенцы по сумме двух встреч уступили мадридскому «Атлетико», который завоевал путевку в финал за счет гола на выезде.

    «Печально, что мы не сумели наградить себя и тренера победой в Лиге чемпионов за последние три года. «Атлетико» наказал нас на контратаке. Мы пробовали сделать все, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно.

    Обидно вылетать после такой игры, но мы все же можем закончить сезон на ноте празднований», – отметил Лам.

    Напомним, что «Бавария» за два тура до окончания немецкой Бундеслиги идет на первой строчке чемпионата, отрываясь от ближайшего преследователя дортмундской «Боруссии» на пять очков.

    Источник: Goal.com

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    04.05.2016 13:17
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