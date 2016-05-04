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    Симеоне: «Бавария» – самый сильный соперник, с которым мне приходилось встречаться»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями от выхода своей команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, что сегодня мадридский клуб со счетом 1:2 потерпел поражение от «Баварии», но по сумме двух встреч взял верх над своим соперником.

    «Сегодня мы играли против самого сильного соперника, с кем мне приходилось встречаться за всю карьеру. Особенно это касается первого тайма. Я в прямом смысле влюбился в то, что наблюдал на поле, ведь и моя команда играла отменно. Мы справились с давлением и забили, пусть даже сделать это было очень трудно. Мы сотворили невероятное. Обыграли уже два из трех ведущих клубов Европы.

    Я горжусь своими игроками и тем, как они работали на поле. Наш сегодняшний соперник был невероятно силен. Мы же старались использовать свои сильные стороны и тот футбол, который мы умеем показывать и который нам позволяли показывать с имеющимся у нас подбором игроков. Теперь у нас есть шанс выиграть финал, к которому мы подготовимся как можно лучше. А там поглядим, насколько будет возможна победа.

    Мы не случайно так хорошо выступаем – мы развиваемся как команда. У нас много молодых игроков, это заслуга клуба. Футболисты привыкают к стилю команды. Мы любим нашу манеру игры. Теперь мы в финале и хотим выиграть его тоже», – сказал Симеоне.

    Источник: УЕФА

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    04.05.2016 01:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +21

      Эрзя 4 мая 2016, 21:27

      Порви Реал в финале!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 4 мая 2016, 10:15

      Заслужили играть в финале!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 4 мая 2016, 08:32

      Молодцы Атлетико!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 4 мая 2016, 06:56

      Красавцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 4 мая 2016, 05:32

      вы молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      USAforCHELSEA 4 мая 2016, 04:23

      Какой же он красавец, никогда не забудути как он играл, наблюдать за ним в живую было огромное удовольствие, одним словом - боец. Гвардиола ещё никому ничего не доказал, надеюсь и с сити облажается со своими запросами. Очень рад когда деньги в футболе проигрывают!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +412

      Eds > USAforCHELSEA 4 мая 2016, 23:56

      Симеоне был непроходимым защитником...

      0
      Ответить
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