Линекер: «Атлетико» скопировал стиль игры «Лестера»

Задолбали уже с этим Лестером. Хлебать мой суп - уже сотворили "вселенскую звезду", которая оказывается создала стили игры, которые копируют другие. Сдурели нафиг уже
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, ныне работающий в качестве футбольного эксперта, поделился наблюдениями после полуфинального матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Атлетико».
«Атлетико» успешно смоделировал игру «Лестера»... Или наоборот?» – задался вопросом Линекер.
Напомним, что «Атлетико» сегодня вышел в финал Лиги чемпионов, а «Лестер Сити» стал победителем чемпионата Англии.