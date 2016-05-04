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    Линекер: «Атлетико» скопировал стиль игры «Лестера»

    Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, ныне работающий в качестве футбольного эксперта, поделился наблюдениями после полуфинального матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Атлетико».

    «Атлетико» успешно смоделировал игру «Лестера»... Или наоборот?» – задался вопросом Линекер.

    Напомним, что «Атлетико» сегодня вышел в финал Лиги чемпионов, а «Лестер Сити» стал победителем чемпионата Англии.

    Источник: Twitter

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    04.05.2016 01:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +421

      LMI 4 мая 2016, 07:06

      Задолбали уже с этим Лестером. Хлебать мой суп - уже сотворили "вселенскую звезду", которая оказывается создала стили игры, которые копируют другие. Сдурели нафиг уже

      4
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    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 4 мая 2016, 06:40

      не прав Линекер!!!
      Пусть в трусах ходит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 4 мая 2016, 06:06

      Атлетико придерживается этого стиля не первый год... , а чем был Лестер до этого сезона?

      3
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      ...
      Рейтинг: -1

      screamvoltage > АртурZaСМ 4 мая 2016, 09:45

      а чем был Линекер)?

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 4 мая 2016, 04:49

      В действительности, это Лестер успешно скопировал игру Ростова, а Атлетико неповторим.

      -1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 4 мая 2016, 01:22

      Надо и штоп шпартах лестер начал копыроват и хлядиш 4 место заимет))))))

      -1
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Дагыстанец 4 мая 2016, 04:44

      Интересный стиль письма у вас, сударь.

      1
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