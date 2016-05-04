Линекер: «Атлетико» скопировал стиль игры «Лестера»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, ныне работающий в качестве футбольного эксперта, поделился наблюдениями после полуфинального матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Атлетико».

«Атлетико» успешно смоделировал игру «Лестера»... Или наоборот?» – задался вопросом Линекер.

Напомним, что «Атлетико» сегодня вышел в финал Лиги чемпионов, а «Лестер Сити» стал победителем чемпионата Англии.