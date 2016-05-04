Гризманн: «Матч против «Баварии» получился очень сложным»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился эмоциями после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией». Напомним, что мадридская команда уступила со счетом 1:2, но по сумме двух встреч вышла в финал.

«Мы все очень довольны итоговым результатом. Сегодняшняя игра получилась очень сложной, ведь против нас играла великолепная команда. Старались выступить хорошо не только в обороне, но и в атаке. Да, «Бавария» играла лучше нас, но нам удалось забить гол в гостях.

Теперь необходимо сконцентрироваться на чемпионате Испании, а потом уже думать о финале Лиги чемпионов», – отметил французский форвард.