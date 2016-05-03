Ван Гаал: «Прессе трудно смириться, что я один из лучших тренеров мира»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился мнением о многочисленных слухах о своем скором увольнении из клуба.

«Ожидания от наших результатов были слишком высоки. Сейчас команда находится в переходном периоде, так что не все так просто.

Я уже проходил ситуацию, когда пресса увольняла меня полгода. Но для моих игроков это другая ситуация. Футболисты каждый день читают в прессе о моей отставке, и как это может повлиять на мой авторитет? Как они будут выполнять мои указания, когда каждый день утверждается, что их тренер – никто?

Я очень гордый человек и я – один из лучших тренеров мира. Просто прессе очень трудно с этим смириться», – заявил голландец.

После 35 матчей в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» идет на пятой строчке турнирной таблице, имея на своем счету 60 очков.