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    Мартинес: «Думаю только о полуфинальной игре»

    Защитник «Баварии» Хави Мартинес пытается сосредоточиться на предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов, не забивая голову мыслями об интересе к его персоне со стороны «Барселоны».

    «Баварии» предстоит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, и необходимо сосредоточиться на этой игре. О других вещах я не думаю», – сказал Мартинес.

    Напомним, что ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Атлетико» состоится во вторник, 3 мая, в 21:45 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 0:1.

    Источник: Marca

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    03.05.2016 07:20
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