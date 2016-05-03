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    Халк: «Для нас важны все турниры, в том числе и Лига чемпионов»

    Нападающий «Зенита» Халк все еще верит в чемпионство своего клуба в текущем сезоне.

    «В первом тайме «Зениту» было не так просто? ЦСКА – очень серьезный соперник. Мы бились до самого последнего момента. Только так мы смогли взять титул в этой упорной борьбе.

    Для нас важны все турниры, в том числе и Лига чемпионов. Один трофей мы взяли, теперь побьемся за чемпионат. Да, тяжело, но еще все возможно. Впереди четыре тура, а затем, надеюсь, будет и Лига чемпионов», – сказал Халк.

    Напомним, что в финале Кубка России «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 4:1.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2016 06:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 3 мая 2016, 23:58

      "Для нас важны все турниры, в том числе и Лига чемпионов" ...тут Халк
      "как ни странно" забыл добавить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      ермакк 3 мая 2016, 22:55

      Кубок России важен не только финансово но и морально. Главное не останавливаться на достигнутом. Вот в этом у Зенита проблема. Бороться, искать, найти и не сдаваться. Зенит, борись!!!

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 3 мая 2016, 13:31

      )))))Выиграли кубок Егорова и радуются!!!Ну радуйтесь дальше,БОМЖАТНИКИ(((

      1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 3 мая 2016, 11:20

      Надежды юношей питают. А ты, Халк, уже не юноша.

      3
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