Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раньери: «Я – человек, которого уволила сборная Греции. В следующем году поборемся за попадание в десятку»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери дал интервью итальянскому телевидению после того, как стало известно о чемпионстве его команды в АПЛ.

    «Мне 64 года, я долго боролся, но всегда сохранял позитивное настроение. Я всегда думал, что в итоге выиграю какой-нибудь чемпионат. Я – тот же самый человек, которого уволили из сборной Греции. Возможно, о моей карьере уже забыли.

    Я остаюсь в «Лестере». Этот год был исключительным, в следующем сезоне мы постараемся побороться за попадание в десятку, я надеюсь. Мы должны продолжать расти и хорошо работать.

    Когда с тобой происходит нечто подобное, ты не можешь полностью осознать это. «Тоттенхэм» выигрывал после первого тайма, и я был немного расстроен. Когда Кэхилл забил первый гол, я подумал, что кое-что может произойти. Гол Азара я отпраздновал.

    Посвятить победу я могу только всем. Пытайтесь, пытайтесь всеми способами и знайте, что вы можете верить», – сказал Раньери.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2016 01:46
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      red_white_ 3 мая 2016, 11:26

      Красавэлла!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 3 мая 2016, 10:11

      красавцы!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 мая 2016, 09:51

      Браво синьор Раньери теперь вам можно дать титул сэра! Больше чем на 200% уверен ни Мауринью ни Гвардиола ни Луис Энрике ни Ван Гаал ни за что не выиграли бы с Лестером АПЛ

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Morata29 3 мая 2016, 09:38

      Браво!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 мая 2016, 08:56

      Браво, лисы! Снимаю шляпу перед Вами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      C_R_777 3 мая 2016, 08:49

      В след. сезоне опустятся как Челси

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 3 мая 2016, 08:33

      Всё отлично сэр Клаудио Раньери! Отныне буду называть Вас сэром Раньери за Вашу реальную сказку!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +128

      shmag > meiram 3 мая 2016, 13:07

      кстати,я думаю,что королева Англии могла бы его и в рыцари посвятить)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      B@uk@ 3 мая 2016, 08:23

      Браво!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 3 мая 2016, 08:17

      Браво Клаудио,присоединяюсь к поздравлениям,невероятный сезон для всего Лестера!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 3 мая 2016, 07:21

      нашим говновозам пример!!!!Лееестер!!!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11