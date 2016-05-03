Раньери: «Я – человек, которого уволила сборная Греции. В следующем году поборемся за попадание в десятку»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери дал интервью итальянскому телевидению после того, как стало известно о чемпионстве его команды в АПЛ.

«Мне 64 года, я долго боролся, но всегда сохранял позитивное настроение. Я всегда думал, что в итоге выиграю какой-нибудь чемпионат. Я – тот же самый человек, которого уволили из сборной Греции. Возможно, о моей карьере уже забыли.

Я остаюсь в «Лестере». Этот год был исключительным, в следующем сезоне мы постараемся побороться за попадание в десятку, я надеюсь. Мы должны продолжать расти и хорошо работать.

Когда с тобой происходит нечто подобное, ты не можешь полностью осознать это. «Тоттенхэм» выигрывал после первого тайма, и я был немного расстроен. Когда Кэхилл забил первый гол, я подумал, что кое-что может произойти. Гол Азара я отпраздновал.

Посвятить победу я могу только всем. Пытайтесь, пытайтесь всеми способами и знайте, что вы можете верить», – сказал Раньери.