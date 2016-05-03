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  • Раньери: «Я – человек, которого уволила сборная Греции. В следующем году поборемся за попадание в десятку»

Раньери: «Я – человек, которого уволила сборная Греции. В следующем году поборемся за попадание в десятку»

3 мая 2016, 01:46
19

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери дал интервью итальянскому телевидению после того, как стало известно о чемпионстве его команды в АПЛ.

«Мне 64 года, я долго боролся, но всегда сохранял позитивное настроение. Я всегда думал, что в итоге выиграю какой-нибудь чемпионат. Я – тот же самый человек, которого уволили из сборной Греции. Возможно, о моей карьере уже забыли.

Я остаюсь в «Лестере». Этот год был исключительным, в следующем сезоне мы постараемся побороться за попадание в десятку, я надеюсь. Мы должны продолжать расти и хорошо работать.

Когда с тобой происходит нечто подобное, ты не можешь полностью осознать это. «Тоттенхэм» выигрывал после первого тайма, и я был немного расстроен. Когда Кэхилл забил первый гол, я подумал, что кое-что может произойти. Гол Азара я отпраздновал.

Посвятить победу я могу только всем. Пытайтесь, пытайтесь всеми способами и знайте, что вы можете верить», – сказал Раньери.

Источник: Football Italia
Англия. Премьер-лига Лестер Раньери Клаудио
Комментарии (19)
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ДМИТРИЙ202020
1462231143
ТЫ СДЕЛАЛ НЕВЕРОЯТНОЕ! БРАВО КЛАУДИО
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тигрик
1462238962
хороший и добрый дедушка,искренне рад за него личнно
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Slaveg
1462244247
Оле-оле, Лестер - чемпион!!
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talgatnurzhanov2006
1462244352
Азарилиньо
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ДАША Д
1462249180
Уже бы ставил задачу - полуфинал Лиги Чемпионов.
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Георгий 07 01 93 рус
1462249313
нашим говновозам пример!!!!Лееестер!!!
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hodyrev
1462252669
Браво Клаудио,присоединяюсь к поздравлениям,невероятный сезон для всего Лестера!
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C_R_777
1462254595
В след. сезоне опустятся как Челси
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Morata29
1462257483
Браво!!!
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Garrincha58
1462258292
Браво синьор Раньери теперь вам можно дать титул сэра! Больше чем на 200% уверен ни Мауринью ни Гвардиола ни Луис Энрике ни Ван Гаал ни за что не выиграли бы с Лестером АПЛ
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