Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Покеттино: «Прежде всего поздравляю «Лестер», Раньери, их игроков и болельщиков»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после матча 36-го тура АПЛ против «Челси» (2:2). Этот результат обеспечил чемпионство «Лестеру».

    «Прежде всего поздравляю «Лестер», Клаудио Раньери, их игроков и болельщиков. Я разочарован, потому что думал, что мы останемся в гонке. Выигрывая после первого тайма со счетом 2:0, мы должны были во второй половине играть на контратаках и забивать третий, но случилось то, что случилось.

    Мы разочарованы из-за титула, но нужно быть реалистами и поздравить наших игроков. В следующем сезоне мы должны стать сильнее и снова попытаться ввязаться в борьбу», – сказал Покеттино.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2016 00:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 3 мая 2016, 00:42

      по сегодняшней игре твои футболисты были достойны только красных карточек...рубили игроков Челси как траву

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11