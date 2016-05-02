Виллаш-Боаш: «Надеюсь, количество шампанского не повлияет на подготовку к «Анжи»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш подытожил победу в Кубке России. Напомним, в финале петербуржцы обыграли ЦСКА со счетом 4:1.

– Думаю, что это была очень хорошая игра для зрителей. В первом тайме обе команды столкнулись с трудностями, никто не хотел ошибаться и действовал аккуратно. Во втором тайм ЦСКА начал неплохо, но мы решили изменить систему и получили пространство, контроль над мячом и сумели забить. Хочу поздравить игроков, правление клуба с этой победой и надеюсь, что мы сумеем завоевать чемпионский титул.

– Почему после каждого гола игроки все активнее поздравляли Данни? Он остается душой команды?

– Да, конечно, это очень важный игрок, настоящий лидер нашей команды. Игроки хотели поблагодарить его за поддержку, и он был очень эмоционален. Конечно, нам его не хватает и на поле, и за его пределами. Сегодня он приехал, поддержал нас, это важно с точки зрения эмоций и мотивации. Команда его поблагодарила за то, что он приехал с нами.

– Насколько ваш предматчевый прогноз на игру разошелся с результатом?

– Всегда непросто играть с ЦСКА, они знают и умеют наказывать за ошибки, умеют хорошо контратаковать, особенно когда Муса играет слева. Мы должны были действовать против них аккуратно, и, может быть, в этом причина аккуратного первого тайма, где надо было присмотреться друг к другу. Второй тайм был лучше в эмоциональном плане для нас, нежели ЦСКА. Также хочу поблагодарить арбитра за его работу. Выигрыш кубка России важен для нас, поскольку трофеи – то, ради чего мы играем.

– Сколько бутылок шампанского у вас в раздевалке?

– Неважно, надеюсь, это никак не повлияет на подготовку к матчу с «Анжи». Завтра у команды будет выходной, но затем мы соберемся и продолжим работать.

– Вы знали, что Слуцкий ни разу вас не обыгрывал? Для вас вообще имеют значение такие дуэли?

– Не думаю, можете вспомнить последний матч в Химках, где мы чуть не проиграли. Никто из тренеров не смотрит на эту статистику. Игроки выходят и определяют разницу. Понятно, что где-то мне повезло и где-то могло сложиться чуть иначе. Все решают игроки, которые выходят на поле и определяют разницу. Это был матч не Слуцкого и Виллаш-Боаша, а «Зенита» и ЦСКА, – сказал Виллаш-Боаш.