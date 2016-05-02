Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Виллаш-Боаш: «Надеюсь, количество шампанского не повлияет на подготовку к «Анжи»

Виллаш-Боаш: «Надеюсь, количество шампанского не повлияет на подготовку к «Анжи»

2 мая 2016, 21:23
2

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш подытожил победу в Кубке России. Напомним, в финале петербуржцы обыграли ЦСКА со счетом 4:1.

– Думаю, что это была очень хорошая игра для зрителей. В первом тайме обе команды столкнулись с трудностями, никто не хотел ошибаться и действовал аккуратно. Во втором тайм ЦСКА начал неплохо, но мы решили изменить систему и получили пространство, контроль над мячом и сумели забить. Хочу поздравить игроков, правление клуба с этой победой и надеюсь, что мы сумеем завоевать чемпионский титул.

– Почему после каждого гола игроки все активнее поздравляли Данни? Он остается душой команды?

– Да, конечно, это очень важный игрок, настоящий лидер нашей команды. Игроки хотели поблагодарить его за поддержку, и он был очень эмоционален. Конечно, нам его не хватает и на поле, и за его пределами. Сегодня он приехал, поддержал нас, это важно с точки зрения эмоций и мотивации. Команда его поблагодарила за то, что он приехал с нами.

– Насколько ваш предматчевый прогноз на игру разошелся с результатом?

– Всегда непросто играть с ЦСКА, они знают и умеют наказывать за ошибки, умеют хорошо контратаковать, особенно когда Муса играет слева. Мы должны были действовать против них аккуратно, и, может быть, в этом причина аккуратного первого тайма, где надо было присмотреться друг к другу. Второй тайм был лучше в эмоциональном плане для нас, нежели ЦСКА. Также хочу поблагодарить арбитра за его работу. Выигрыш кубка России важен для нас, поскольку трофеи – то, ради чего мы играем.

– Сколько бутылок шампанского у вас в раздевалке?

– Неважно, надеюсь, это никак не повлияет на подготовку к матчу с «Анжи». Завтра у команды будет выходной, но затем мы соберемся и продолжим работать.

– Вы знали, что Слуцкий ни разу вас не обыгрывал? Для вас вообще имеют значение такие дуэли?

– Не думаю, можете вспомнить последний матч в Химках, где мы чуть не проиграли. Никто из тренеров не смотрит на эту статистику. Игроки выходят и определяют разницу. Понятно, что где-то мне повезло и где-то могло сложиться чуть иначе. Все решают игроки, которые выходят на поле и определяют разницу. Это был матч не Слуцкого и Виллаш-Боаша, а «Зенита» и ЦСКА, – сказал Виллаш-Боаш.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Кубок ЦСКА Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shmag
1462217316
первый наверно нажрался
Ответить
eleng
1462240443
Понимающий мужчина, выходной дал на апохмел. Анжи, не упустите шанс.
Ответить
Главные новости
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
1
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
4
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
4
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
19
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
3
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
8
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
Все новости
Все новости
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
7
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Кубок России. «Спартак» поиздевался над «Оренбургом» (5:1), у Угальде дубль
5 августа
41
Кубок России. «Динамо» вырвало гостевую победу над «Факелом» (1:0)
5 августа
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Балтика»: 5 августа 2026
5 августа
5
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 5 августа 2026
5 августа
4
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
5 августа
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
5 августа
6
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Батраков обратился к болельщикам «Локомотива»
5 августа
4
Фанат «Локомотива» обвинил Баринова в провокации
5 августа
1
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
5 августа
9
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
5 августа
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+