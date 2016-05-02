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Нойер: «Атлетико» не знает, что такое стадион «Баварии»

2 мая 2016, 20:31
5

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер посетил пресс-конференцию посвященную ответному матчу Лиги чемпионов против «Атлетико». В первой встрече мюнхенцы проиграли со счетом 0:1.

«Мы знаем, что «Атлетико» хорошо готов. Мы знаем их сильные стороны и знаем свои. У нас есть 90 минут, чтобы забить гол, который нам нужен.

Обе команды сильны в обороне и мало пропускают. «Атлетико» не знает, что такое стадион «Баварии» и какова атмосфера тут. Это будет нашим преимуществом.

У нас есть возможность обернуть все в свою пользу на домашней арене, и мы сделаем все возможное для этого», – сказал Нойер.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Бавария Атлетико Нойер Мануэль
Комментарии (5)
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B@uk@
1462210606
Осталось доказать на деле!
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iron_Savior
1462216126
Мне лично вот такие заявления игроков не по душе... сначала Томас с фейерверком, теперь вот Ману...вспоминается неприятная аналогия с "...устроим ад на Альянц Арене" от Арьена да ещё и Рафинья тогда начал зубоскалить и в итоге матч с Реалом провалил полностью. Все эти речи нужно после игры говорить, больше толку - меньше слов на ветер. Ведь игроков Атлетико это только ещё больше раззадорит : забить в гостях не смотря ни на что, во времена Юппа и Оттмара таких вещей не было - все на поле доказывали, потом и кровью, а не на конференциях языком, но тогда у Баварии были совсем другие времена...эхх...
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Георгий 07 01 93 рус
1462224551
Бавария!!!верю!!!пройдет!!!
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diadushka
1462283849
Важно все мячи убрать подальше от лавки атлетико, а то при каждой атаке мяч будет вылетать на поле)
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