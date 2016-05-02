Нойер: «Атлетико» не знает, что такое стадион «Баварии»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер посетил пресс-конференцию посвященную ответному матчу Лиги чемпионов против «Атлетико». В первой встрече мюнхенцы проиграли со счетом 0:1.

«Мы знаем, что «Атлетико» хорошо готов. Мы знаем их сильные стороны и знаем свои. У нас есть 90 минут, чтобы забить гол, который нам нужен.

Обе команды сильны в обороне и мало пропускают. «Атлетико» не знает, что такое стадион «Баварии» и какова атмосфера тут. Это будет нашим преимуществом.

У нас есть возможность обернуть все в свою пользу на домашней арене, и мы сделаем все возможное для этого», – сказал Нойер.