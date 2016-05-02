Симеоне: «Есть много способов играть в футбол»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями накануне ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, первую встречу мадридцы выиграли со счетом 1:0.

«В первой игре мы играли так, как нам удобно. Завтра мы увидим силу обеих команд. Я не думаю, на «Баварию» оказывается какое-то дополнительное давление. Ход завтрашней игры будут зависеть от психологической устойчивости команд .

Работа, которую мы делали на протяжении четырех с половиной лет, понемногу начинает приносить плоды. У нас есть несколько новых игроков и м не действительно нравится работать с ними.

Футбол – фантастический спорт. Есть много способов играть в футбол. Все зависит от того, какие игроки есть в твоем распоряжении. Для меня большая радость быть здесь и работать с этим составом.

Я нервничаю перед каждым матчем. Завтра мы хотим победить, сыграть в футбол и добиться успеха», – сказал Симеоне.

Матч «Бавария» – «Атлетико» состоится во вторник, 3 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.