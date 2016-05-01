«Краснодар» — «Анжи». Все голы

В матче 26-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Анжи» на 51 минуте счет открыл нападающий хозяев Федор Смолов, а спустя еще 21 минуту он сумел отличиться дважды. Россиянин забивает уже в пятом матче лиги подряд, что позволило ему выйти на первое место в споре бомбардиров с 16 голами. На 82 минуте встречи окончательный счет в матче установил Павел Мамаев, довершивший разгром махачкалинцев.

1:0 — Смолов, 51

2:0 — Смолов, 72

3:0 — Мамаев, 81