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    «Краснодар» — «Анжи». Все голы

    В матче 26-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Анжи» на 51 минуте счет открыл нападающий хозяев Федор Смолов, а спустя еще 21 минуту он сумел отличиться дважды. Россиянин забивает уже в пятом матче лиги подряд, что позволило ему выйти на первое место в споре бомбардиров с 16 голами. На 82 минуте встречи окончательный счет в матче установил Павел Мамаев, довершивший разгром махачкалинцев.

    1:0 — Смолов, 51

    2:0 — Смолов, 72

    3:0 — Мамаев, 81

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 21:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +41

      slavikil 1 мая 2016, 23:02

      Мамаев радует глаз, раскрылся он как лидер именно в Краснодаре. Рад за Павла.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > slavikil 2 мая 2016, 00:51

      То же самое собирался написать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 1 мая 2016, 22:36

      Вот же попадалово :))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      halk1981 1 мая 2016, 21:26

      ррррррррррррр

      -1
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