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    Ван Гаал схватил журналиста за волосы, обсуждая эпизод между Хутом и Феллаини

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал схватил репортера за волосы, комментируя инцидент между Маруаном Феллаини и Робертом Хутом. Напомним, что игрок «красных дьяволов» ударил своего соперника локтем после того, как его потянули за волосы.

    «Для судьи матч выдался нелегким, посмотрите, что сделал Хут с Феллаини, разве это не пенальти?», — спросил ван Гаал, после чего схватил репортера за волосы.

    «Как вам это понравится? Любой человек, которого хватают за голову, не оставит это без последствий. Конечно, нам будет тяжелее закончить сезон в первой четверке, ведь мы не добились победы. Но «Манчестер Сити» играют в гостях с «Саутгемптоном», и мы продолжаем бороться.

    Я думаю, что и «Тоттенхэм» может выиграть чемпионат, побеждать должны лучшие. И у «Тоттенхэма» больше очков, чем у нас, но «Лестер» заслужил выиграть титул в этом году. У них очень хорошо поставлена игра, хотя мы создали множество моментов».

    Источник: BBC

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    01.05.2016 18:49
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