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    Виллаш-Боаш и Лев являются претендентами на пост наставника «Эвертона»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш могут оказаться у руля «Эвертона» в следующем сезоне. Как сообщает источник, Лев выразил готовность покинуть национальную команду при условии, что руководство «ирисок» сможет выделить ему внушительную сумму на усиление состава в летнее трансферное окно. Португальский же специалист уже не раз заявлял о своем решении покинуть Санкт-Петербург по окончании сезона.

    Отмечается, что в пользу кандидатуры Виллаш-Боаша говорит его опыт работы в АПЛ с «Челси» и «Тоттенхэмом». Также в числе претендентов на пост главного тренера «Эвертона» называются Марк Хьюз («Сток Сити») и Эдди Хоу («Борнмут»). С действующим тренером ливерпульского клуба Роберто Мартинесом по итогам сезона , вероятнее всего, будет расторгнут контракт.

    Источник: Mirror.co.uk

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    01.05.2016 17:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 1 мая 2016, 18:13

      АЛИШЕР УСМАНОВ завут.песдельников

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 1 мая 2016, 18:08

      Боаш будет писать книгу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Yakub17 1 мая 2016, 18:05

      Лев в эвертоне! Смешно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      tembot07 1 мая 2016, 18:03

      Чувствую будет заруба в следующем сезоне в АПЛ!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      LMI 1 мая 2016, 17:28

      Крайне жаль если Лев туда пойдет. Считаю его одним из лучших тренеров и очень был бы рад ему в Арсенале

      3
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