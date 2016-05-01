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    Ловчев: «Бездарное нападение «Локомотива» не смогло забить гол в ворота «Спартака-2»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев, ныне работающий футбольным экспертом, подверг критике игру нападения «Локомотива» в матче с красно-белыми.

    «Игру не «Спартак» взял, а бездарная атака «Локомотива» ее отдала. Не имеет права команда, которая на что-то претендует в сезоне, так играть впереди. У них же просто нет нападения. Ну как можно с такой защитой, которая играла сегодня у «Спартака», создать лишь пару моментов? Дадут пенальти или не дадут – это вопрос второй. Важнее, что у «Локо» стопроцентных моментов практически не было. У «Спартака» больше в атаке получилось.

    С такой атакой не быть «Локомотиву» в призерах. В предыдущих матчах тоже мало что получалось впереди – вымучивали по 1:0 в основном. И тут вышли – и давай катать поперек поля весь первый тайм. Ребят, вы против детей из «Спартака-2» играете! Где ваши амбиции лидера, претендента на медали?! Только во втором тайме пошли в атаку. «Спартак», конечно, на жилах, на характере вытянул игру. А где-то и повезло, откровенно говоря. Но сегодняшний «Спартак» по составу не ровня «Локо». Поэтому «железнодорожники» сами отдали матч», – отметил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.05.2016 07:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 1 мая 2016, 17:18

      Спартак - 2 с добротной обороной

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 1 мая 2016, 12:55

      Локо и Спартак - две команды, над которыми ставят эксперименты их владельцы и президенты год от года, рыба гниет с "головы"

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 1 мая 2016, 11:05

      Ловчев с каждым днём или тупеет, или в маразм впадает...несёт херню похлеще бубнова.

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 1 мая 2016, 09:36

      Молчал бы лучше, клоун!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 мая 2016, 09:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А до матча говорил-что Локо сильнее...................треп
      ло.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 1 мая 2016, 13:20

      Он это и сейчас признает, валенок.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 1 мая 2016, 08:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      (Мягко говоря) полу бритый пре***ватив со свистком, купи очки, и ездить тебе бл*** в плацкарте на боковушке возле сортира

      -5
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      Рейтинг: +281

      serhz 1 мая 2016, 08:50

      Локомотив в любом случае будет пятым -а проиграли ещё до выхода на поле !-шапкозакидательство называется и вальяжность .

      4
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 1 мая 2016, 08:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      специалист хренов

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 1 мая 2016, 08:40

      Бездарность этого матча зашкаливает

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 мая 2016, 08:39

      Согласен!

      2
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