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    МЛС. Дубль Вильи принес победу «Нью-Йорк Сити», Дрогба забил за «Монреаль» и другие результаты

    В матче регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» обыграл «Ванкувер Уайткепс» со счетом 3:2. У победителей дублем отметился Давид Вилья, еще один гол забил Стивен Мендоса. В составе канадцев отличились Октавио Ривейро и Кристиан Боланьос.

    В других встречах «Монреаль Импакт» сыграл вничью с «Колорадо», «Сиэтл» обыграл «Коламбус Крю», «Филадельфия Юнион» и «Сан Хосе» разошлись миром.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Монреаль Импакт – Колорадо – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дрогба, 9; 1:1 – Гаши, 47; 2:1 – Тиссо, 50; 2:2 – Берлинг, 73.

    Нью-Йорк Сити – Ванкувер Уайткепс– 3:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Ривейро, 1; 1:1 – Вилья, 35; 2:1 – Вилья, 41; 2:2 – Боланьос, 63; 3:2 – Мендоса, 73.

    Филадельфия Юнион – Сан Хосе – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Понтиус, 30; 1:1 – Доукинс, 84.

    Удаление: Годой, 59.

    Сиэтл – Коламбус Крю – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Моррис, 88.

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 01:13
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