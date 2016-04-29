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    Энрике: «Нас не волнует, что сказали Адан и Ильярраменди»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал высказывание вратаря «Бетиса» Антонио Адана о том, что севильцы хотят помочь «Реалу» выиграть титул, обыграв каталонцев. Этими словами поделился в социальных сетях игрок «Реала Сосьедад» Асьер Илльярраменди, который, как и Адан, ранее выступал за мадридский «Реал».

    «У меня нет доказательств того, что «Бетис» и «Реал Сосьедад» хотят победы «Реала» в чемпионате. Лигу выиграет команда, которая наберет больше очков после 38 матчей. Нас не волнует, что сказали Адан и Ильярраменди.

    Иметь свои предпочтения внутри профессии – это нормально, но на нас это не повлияет», – подчеркнул Энрике.

    Источник: Football Espana

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    29.04.2016 20:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 30 апреля 2016, 05:55

      Наверное обосрался м сказал не волнует.

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