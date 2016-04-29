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    Мартинес может покинуть «Эвертон» в ближайшие дни

    Уже сегодня английский «Эвертон» может принять решение об увольнении главного тренера команды Роберто Мартинеса. Как сообщает источник, его судьбу будут обсуждать на предстоящем заседании совета директоров клуба.

    42-летний испанский может быть уволен в случае неудовлетворительного результата в матче чемпионата Англии против «Борнмута».

    Дело в том, что последние результаты команды не радуют нового мажоритарного акционера клуба Фархада Мошири. Также формаой команды недовольны и болельщики.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    29.04.2016 06:35
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