Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Валенсия» не вступала в контакт с Пеллегрини

    Агент главного тренера «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини Хесус Мартинес выступил с опровержением интереса к его клиенту со стороны «Валенсии».

    «У нас никогда не было контакта с «Валенсией» на эту тему. У меня отличные взаимоотношения со спортивным директором этого клуба Питарчем, но даже с ним мы не обсуждали этот вопрос. Не могу понять, почему иногда СМИ распространяют такую информацию», – рассказал Мартинес.

    Напомним, что после завершения текущего сезона Пеллегрини покинет английский клуб, а на его место придет нынешний наставник «Баварии» Хосеп Гвардиола. Известно, что в услугах Пеллегрини заинтересован «Зенит».

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.04.2016 08:28
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +161

      ARMEN13 28 апреля 2016, 11:44

      Все без работы остался!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 28 апреля 2016, 11:38

      Своих надо ставить в "Зенит" , а не ИННОСРАНЦЕВ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 апреля 2016, 10:25

      в близкий контакт то?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11