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    Алонсо: «Впереди еще как минимум 90 минут игры»

    Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо просит не торопиться футболистов «Атлетико» паковать чемоданы на финал Лиги чемпионов в Милан до завершения ответного полуфинального матча.

    «Наверное, большинство игроков «Атлетико» думают, что уже вышли в финал. Но впереди еще как минимум 90 минут игры.

    Результат первого матча дает им хорошее преимущество, но мы будем играть на нашем стадионе, при поддержке наших болельщиков. Они будут верить в нас, а мы – в выход в финал», – заявил Алонсо.

    Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» на своем поле обыграл «Баварию» со счетом 1:0. Ответный матч состоится 3 мая в Мюнхене.

    Источник: Marca

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    28.04.2016 07:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 28 апреля 2016, 09:07

      Рвать автобус нах!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 28 апреля 2016, 08:15

      Они уверены что пройдут, потому что такие никчемные пенсионеры как ты все еще в составе у Баварии.

      -2
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