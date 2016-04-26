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Мамаев: «Это правда, что я мог стать игроком «МЮ»

26 апреля 2016, 23:01
14

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в эфире канала «Матч ТВ» рассказал о том, что во время выступления за ЦСКА мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Это правда, что я мог стать игроком «МЮ». Я на тот момент отдыхал в Америке, был отпуск. Мне позвонил Тошич. Сказал, что со мной хотят связаться. Он мне два дня не мог дозвониться, потому что была большая разница во времени. Тошич сказал, чтобы я перезвонил.

Я перезваниваю, и люди мне говорят, что есть интерес со стороны какой-то команды. Они до последнего не говорили, от какой именно команды. Только прилетев в Москву и встретившись с отцом, они сказали. Когда отец мне позвонил, я ему говорю: «Ты ничем не ошибся?»

Потом мне прислали все бумаги, позвонили представители «Манчестера» и сказали, что пока с визой не получается. Это было в начале января. Сказали, что надо подождать. Не звонил ли мне сэр Алекс Фергюсон? Он звонил Тошичу», – сказал Мамаев.

По словам футболиста, трансфер не состоялся из-за недостаточного количества игр за сборную.

«Клубы между собой договорились. Сколько «МЮ» был готов заплатить? Не буду об этом говорить. Но это меньше десяти миллионов фунтов. А зарплата была больше, чем в ЦСКА, да. Где я был, когда стало понятно, что трансфер не состоится? Мы были на сборах, прилетели на первый сбор в Испанию. Когда Тошич меня увидел, то спросил, что я там делаю. Он был в курсе всего. Когда позвонили и сказали, что не получается поставить рабочую визу, потому что у меня нет достаточного количества игр за сборную, я подумал, что жизнь идет дальше, ничего страшного».

Источник: «Матч ТВ»
Краснодар Манчестер Юнайтед Мамаев Павел
Комментарии (14)
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семенчик
1461701979
Сколько можно эти сказки рассказывать! Все никак не успокоится. Уснул на пляже вот и приснилось!!!!
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Вомбат
1461703225
Если спросить Тошича, он все подтвердит, кроме того, что это был МЮ, на самом деле это был Миллуол, и звонил ему, конечно, не Фергюсон, а Джексон.
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Willow
1461703228
Эту историю повторяют из года в год. Причём содержание не меняется. Слово в слово получается интервью.
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Lordfrax
1461704890
Да, да, это жесть. У меня такая же была история на днях. Ох уж эти матчи за сборную(
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никита голоян
1461730900
неужели в "Краснодаре" открылась штатная должность заместителя Широкова??)))
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никита голоян
1461731011
Широков уже доболтался до скамейки запасных)))
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kykyi
1461732152
С отцом, с Тошичем, с мамой, с кухаркой, с кем только не переговорили о трансфере, только не с Мамаевым, чушь несет всякую. Если клуб заинтересован, подписывают пацанов 17 летних.
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ManUtd-Volgograd
1461733197
Зачем он раз год говорит это?
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iuda
1461735487
Мамай явно набивает себе цену
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ALeX-161-rus
1461739726
Да это Тошич просто хотел поржать,а Мамаев поверил)))))
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