Мамаев: «Это правда, что я мог стать игроком «МЮ»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в эфире канала «Матч ТВ» рассказал о том, что во время выступления за ЦСКА мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Это правда, что я мог стать игроком «МЮ». Я на тот момент отдыхал в Америке, был отпуск. Мне позвонил Тошич. Сказал, что со мной хотят связаться. Он мне два дня не мог дозвониться, потому что была большая разница во времени. Тошич сказал, чтобы я перезвонил.

Я перезваниваю, и люди мне говорят, что есть интерес со стороны какой-то команды. Они до последнего не говорили, от какой именно команды. Только прилетев в Москву и встретившись с отцом, они сказали. Когда отец мне позвонил, я ему говорю: «Ты ничем не ошибся?»

Потом мне прислали все бумаги, позвонили представители «Манчестера» и сказали, что пока с визой не получается. Это было в начале января. Сказали, что надо подождать. Не звонил ли мне сэр Алекс Фергюсон? Он звонил Тошичу», – сказал Мамаев.

По словам футболиста, трансфер не состоялся из-за недостаточного количества игр за сборную.

«Клубы между собой договорились. Сколько «МЮ» был готов заплатить? Не буду об этом говорить. Но это меньше десяти миллионов фунтов. А зарплата была больше, чем в ЦСКА, да. Где я был, когда стало понятно, что трансфер не состоится? Мы были на сборах, прилетели на первый сбор в Испанию. Когда Тошич меня увидел, то спросил, что я там делаю. Он был в курсе всего. Когда позвонили и сказали, что не получается поставить рабочую визу, потому что у меня нет достаточного количества игр за сборную, я подумал, что жизнь идет дальше, ничего страшного».