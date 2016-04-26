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    Мухаметшин: «Сегодня обсудим вопрос с долгами. Если не выплатят, дальше говорить не о чем»

    Сегодня игроки «Мордовии» собираются побеседовать с руководством клуба о долгах по зарплате. Об этом рассказал нападающий саранского клуба Руслан Мухаметшин.

    – Сегодня у нас первая тренировка после двухдневного перерыва. На ней обсудим вопрос с руководством и с ребятами решим, что делать.

    – Как настроены вы лично?

    – Я настроен на то, чтобы нам выплатили долги. Если этого не произойдет, разговаривать, думаю, дальше не о чем.

    – Губернатор будет присутствовать на сегодняшней встрече?

    – Нет. Только игроки, тренерский штаб и директор клуба. Послушаем, что нам расскажут. Обещали выплатить долги до 25 апреля. Мы надеялись на лучшее, но сейчас все очень тускло как-то, – сказал Мухаметшин.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.04.2016 19:48
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