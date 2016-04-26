Буффон близок к рекордному количеству побед в чемпионате Италии

«Ювентус», обеспечивший себе победу в чемпионате Италии в минувший уик-энд, выиграл Серию А в пятый раз подряд.

Для голкипера туринцев Джанлуиджи Буффона скудетто этого сезона стало седьмым в карьере. Отметим, что это второй показатель в истории турнира, семь раз в серии А побеждали Гаэтано Ширеа, Роберто Беттега, Алессандро Костакурта, Паоло Мальдини и Чиро Феррара.

Абсолютный рекорд по количеству побед в чемпионате Италии принадлежит трем игрокам: Джованни Феррари, Джузеппе Фурино и Вирджинио Розетта. Они выигрывали скудетто восемь раз.