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    Балахнин: «Будет очень непредсказуемая концовка чемпионата»

    Тренер сборной России Сергей Балахнин рассказал о шансах «Ростова» на чемпионство в текущем сезоне.

    «Что «Ростову» делать нельзя ни в коем случае? Это все зависит от внутреннего состояния.

    На мой взгляд, будет очень непредсказуемая концовка, любая из пяти команд может претендовать на «золото». Можно говорить о шансах – больше или меньше, но тем не менее, любая может стать чемпионом.

    Те, кто борются за выживание, не менее опасны. «Ростову» опасаться этого и надо, потому что у них больше проблем в играх с теми, кто не сражается за первые места», – сказал Балахнин.

    Напомним, что «Ростов» идет на первом месте в турнирной таблице с 51 очком. На одно очко отстает ЦСКА.

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    26.04.2016 07:05
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