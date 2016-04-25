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    Черышев восстановился от травмы

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев оправился от повреждения и тренируется в общей группе. Об этом рассказал его отец Дмитрий Черышев.

    «Он уже тренируется с командой. В отдельных моментах он сам себе добавляет нагрузки, но в целом тренируется в общей группе», – сказал Дмитрий Черышев.

    Также отец игрока поблагодарил игроков «Валенсии», которые сфотографировались с футболкой Черышева после победы над «Барселоной» (2:1), чтобы поддержать травмированного партнера.

    «Ему, как и любому футболисту, приятно, что партнеры по команде его поддерживают. После празднования победы в раздевалке с майкой Дениса им и от меня, и от Дениса большая благодарность».

    Источник: ТАСС

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    25.04.2016 19:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 25 апреля 2016, 22:56

      хрустальный балласт

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 25 апреля 2016, 21:11

      Пусть заиграет вновь отлично, назло злопыхателям и в сборной себя проявит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Nark0z 25 апреля 2016, 19:35

      делаете ставки! сломается ли до конца сезона или нет!!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +28

      dzudzack > Nark0z 25 апреля 2016, 20:36

      Сломается и не раз

      -1
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