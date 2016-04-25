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    Игроки «Ювентуса» отпраздновали чемпионство сразу после поражения «Наполи»

    Футболисты «Ювентуса» отпраздновали чемпионское звание, которое стало пятым подряд и 32-м в истории клуба, сразу после завершения матча 35-го тура, в котором «Рома» нанесла поражение «Наполи» со счетом 1:0. Победный гол на 89-й минуте забил Раджа Наингголлан.

    Результат этой встречи отнял у «Наполи» даже теоретические шансы побороться за чемпионство в этом сезоне. На счету «Наполи» 73 очка, отставание от «Ювентуса» составило 12 очков.

    Источник: Twitter

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    25.04.2016 18:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +695

      fan-man 25 апреля 2016, 20:32

      Да черт побери справедливо. Ну нет сейчас конкурента у юве. Милан сдулся, интер пропал вообще. Роме вечно чего то не хватает. Наполи команда выскочка. Юве стабилен и заслуживает золото

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