Мини-футбол. Женщины. «Аврора» и «Лагуна-УОР» добились побед

Свой заключительный домашний поединок в текущем розыгрыше Чемпионата России предстояло провести столичному «Торпедо-МАМИ». На уже привычной арене в Котельниках серебряному призеру чемпионата предстояло сразиться с обладательницами бронзовых наград – пензенской «Лагуной-УОР». Как и подобает дуэли достойных друг друга соперников, встреча носила напряженный характер с самого начала. Ничейный счет к перерыву оставлял надежды на успех обеим дружинам, а вот во второй половине матча удачливее оказались гостьи с берегов Суры, добившиеся трудовой победы – 4:3.

Вовсе завершить сезон по воле календаря выпало в этом туре подмосковной «Снежане-Котельники». Вот только соперник команде Сергея Черепушкина достался не под стать торжеству. Закрывать сезон и так не знающей вкуса побед на протяжении девяти матчей «Снежане» предстояло историческим противостоянием с оформившей в этом году «золотой дубль» петербургской «Авророй». Разница в классе начала сказываться уже на первых минутах, а первый гол хозяек случился на 8-й минуте – к тому моменту, когда петербурженки отличились четырежды. Залп из всех орудий «Авроры» не стихал и в оставшееся время, обеспечив клубу Эдуарда Баткина сокрушительную победу – 10:2.

Заключительный тур женского Чемпионата России по мини-футболу будет сыгран в эту субботу, 30 апреля. «Аврора» примет в Санкт-Петербурге «Торпедо-МАМИ», а «Лагуна-УОР» закроет сезон домашней встречей с «Тюменью». Начало обеих встреч в 14-00 по московскому времени.

Мини-футбол. Женщины

Чемпионат России. 19-й тур

«Снежана-Котельники» (Московская обл.) – «Аврора» (Санкт-Петербург) – 2:10 (2:6)

Голы: Карасева, 8, 16 – Дурандина, 2. Гамидова, 3, 23. Лебедева, 5. Афанасова, 6, 36. Никитина, 15. Семенова, 20, 28. Прудникова, 26.

«Торпедо-МАМИ» (Москва) – «Лагуна-УОР» (Пенза) – 3:4 (1:1)

Голы: Знаменская, 10. Данилова, 30. Воробей, 39 – Олькова, 10, 34. Четвернина, 33 (а/г). Пегова, 34.