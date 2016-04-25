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    Терехин: «По-моему, с деньгами у Кокорина проблем уже нет»

    Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин дал свою оценку игре экс-форвардов московской команды Федора Смолова и Александра Кокорина. Напомним, что первый выступает за «Краснодар», а второй играет за «Зенит».

    «Мне кажется, Федор сделал правильный выбор в пользу «Краснодара». Нет, он и в «Урале» уже показывал хороший футбол, но в краснодарском клубе оказался в окружении хороших футболистов, исповедующих комбинационный стиль. И он сразу раскрылся. Ну и, кроме того, важно отношение к делу. Чего не скажешь про Кокорина. Я лично не могу понять, чего он хочет в этой жизни. Еще когда он собрался в «Зенит», я говорил, что там он не станет игроком стартового состава, а будет чаще сидеть на лавке, чем играть. Но главное — что у него в голове? Он элементарно хочет заработать деньги, в фильмах сниматься, чтобы на всю жизнь хватило, или все-таки играть в футбол? По-моему, с деньгами у него проблем уже нет. Он все подписал и теперь, по-моему, просто «отдыхает». Мне кажется, как нападающего мы его потеряли. Надеюсь, все-таки на какое-то время, пока он не одумается», — цитирует Терехина портал «ФутболРевю».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2016 10:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 25 апреля 2016, 21:06

      второй Сычев(((

      0
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      Рейтинг: +6882

      sochi-2013 25 апреля 2016, 18:29

      "Подавал надежды". Большего он не показал!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 апреля 2016, 16:15

      Он уже вряд ли одумается...

      0
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      Рейтинг: +24

      СтараяШкола 25 апреля 2016, 15:34

      Футбол превратился в большой унылый капитализм, Cтарая Школа плачет по нему

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > СтараяШкола 25 апреля 2016, 16:59

      Не только футбол(((

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim > СтараяШкола 25 апреля 2016, 23:10

      Старая школа о нем бы даже не узнала как о футболисте

      0
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 25 апреля 2016, 15:29

      бедолаге вскружило голову просто...сами виноваты...перехвалили(((

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      Рейтинг: +61

      40Zver40 25 апреля 2016, 14:17

      Главное не в деньгах, а в отношении к делу. Смолов, я думаю, не меньше Кокорина зарабатывает, а отдача на поле просто офигенная!!! Желаю Кокорину не превращаться в Аршавина последних лет!

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 апреля 2016, 14:16

      да он никогда и не играл в нормальный футбол просто кому то захотелось на нем деньги срубить

      3
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 25 апреля 2016, 13:21

      Да у него вообще проблем нет! Распиарили его! Поменьше бы говорили о нем!

      2
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      Рейтинг: +20

      sTiiiik 25 апреля 2016, 13:00

      Кокорина даже на ЕВРО брать не стоит, развиваться он явно не хочет, раз выбрал Зенит

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      Рейтинг: +76

      takca > sTiiiik 25 апреля 2016, 13:54

      Что значит на евро не брать у чела зарплата официально 21мл. рубл.в год плюс премиальные за победы.А бонусы за гол а рекламные. а за сьемки он давно оплатил место в сборной.. а вы не брать он мол чего то не хочет.

      2
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 25 апреля 2016, 12:55

      Несколько лет назад в Смолова никто не верил, а Кокошу боготворили.
      А сейчас все изменилось, Смолов похает на поле и доказывает что он достоин место сборной.
      А Кокорину уже наплевать на футбол, только и заботят деньги...

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