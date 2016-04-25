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    Осинов: «Для размещения желающих пойти на «Зенит» не хватило бы даже «Мараканы»

    Бывший футболист «Ростова» Михаил Осинов рассказал о том, как в Ростове-на-Дону ждали матча 25-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоялся вчера и завершился со счетом 3:0.

    «Игру смотрел дома по телевизору. Достал 11 билетов, но все раздал друзьям, которые за эти дни телефон просто оборвали. Вы не представляете, какой в городе ажиотаж. На моей памяти последний раз такое было в 1999-м, когда приезжал «Ювентус». Перед игрой с «Зенитом» в клуб поступило более 160 тысяч заявок! Чтобы разместить всех желающих, не хватило бы даже «Мараканы», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2016 06:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 25 апреля 2016, 12:31

      А где же играть в лиге чемпионов они собираются?

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 апреля 2016, 11:14

      Сейчас попасть на игры Ростова просто нереально.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 апреля 2016, 10:26

      Хорошо что через интернет продают, только благодаря этому можно за 500р попасть на стадион без связей (тоже конечно не просто купить, но можно).
      Еще бы разобрались внутри клуба, кто сливает оригинальные билеты на места целыми пачками на которых даже номинальной цены не пропечатано.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > FanatSerj 25 апреля 2016, 10:32

      Мдя, а нам не удалось попасть. Смотрели в баре.

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      Рейтинг: +1423

      Parham 25 апреля 2016, 09:05

      +++++++++++++++++++++++++++++

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