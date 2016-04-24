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    Раньери: «Это просто фантастика!»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери остался доволен игрой своих подопечных в победном матче 25-го тура чемпионата Англии с «Суонси Сити».

    «Это просто фантастика. Каждый наш игрок пытался компенсировать отсутствие Варди. Знали, что будет тяжело, но показали хорошую игру. Я просил от своих подопечных именного то, что они продемонстрировали сегодня на поле.

    Понимаем, что борьба за титул будет неимоверно сложной, поскольку «Тоттенхэм» очень силен и не собирается терять очки. Постараемся воплотить нашу мечту в реальность», – отметил Раньери.

    Источник: BBC

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    24.04.2016 21:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6

      C_R_777 25 апреля 2016, 10:41

      Могут проиграть Челси и МЮ, и с Эвертоном очки потерять, а если шпоры выиграют 4 матча,то обгонят иих)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      pivovar 25 апреля 2016, 00:21

      Достойны чемпионства! Удачи в трех оставшихся играх.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 25 апреля 2016, 00:04

      Заслужили стать чемпионами!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      fest85 24 апреля 2016, 22:59

      35-го тура если быть точным

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 24 апреля 2016, 21:46

      Верим и надеемся!

      3
      Ответить
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