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    Ребров: «Критика? Последние года три в «Спартаке» стал реагировать гораздо спокойнее»

    Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, как ему удается справляться с критикой в свой адрес.

    «Критика? Последние года три в «Спартаке» стал реагировать гораздо спокойнее. Раньше, бывало, каждое слово вычитывал. Случалось, даже расстраивался, когда считал, что обвинения в мой адрес незаслуженны. «Спартак» всегда в центре внимания. О нем много и по-разному пишут. И даже если ты что-то пропустил, друзья обязательно мне скинут ознакомиться. Причем даже не всегда то, что меня может порадовать. Но в какой-то момент понял: если буду на всe болезненно реагировать, то просто сойду с ума.

    Есть ли журналист, которому не дам интервью? К счастью, пока нет. Просто знаком со многими вашими коллегами и знаю, как с ними общаться. Кто-то из них нравится больше, кто-то – меньше. Я понимаю, что у каждого своя работа, которую следует уважать», — сказал голкипер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2016 06:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +281

      serhz 23 апреля 2016, 09:14

      Да там всей команде по барабану !

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