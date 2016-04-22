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    На матч чемпионата Нигерии назначен мертвый судья

    Арбитр Уэйла Акинсанья, погибший несколько месяцев назад, оказался в числе судей, назначенных на матчи очередного тура чемпионата Нигерии.

    С список рефери Акинсанью внес новый глава нигерийской футбольной федерации Крис Джива, который лично назначал судей, чтобы таким образом усилить свой авторитет.

    Джива получил свой пост в апреле по решению местного суда. Ранее президентом федерации футбола Нигерии был Амайи Пинник, которого поддерживает ФИФА.

    Источник: BBC

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    22.04.2016 22:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 апреля 2016, 06:59

      Ни каких проблем. Просто погибшего судью кто то съел, дух погибшего переселился в того, кто его схарчевал, а следовательно последний имеет полное право обслуживать матчи нигерийского чемпионата.

      2
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      Рейтинг: +33709

      zra78 23 апреля 2016, 06:38

      Мёртвая страна и такой же судья

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 23 апреля 2016, 00:49

      А потом начнется.. откуда зомби ..почему все мертвые....

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