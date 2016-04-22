На матч чемпионата Нигерии назначен мертвый судья

Арбитр Уэйла Акинсанья, погибший несколько месяцев назад, оказался в числе судей, назначенных на матчи очередного тура чемпионата Нигерии.

С список рефери Акинсанью внес новый глава нигерийской футбольной федерации Крис Джива, который лично назначал судей, чтобы таким образом усилить свой авторитет.

Джива получил свой пост в апреле по решению местного суда. Ранее президентом федерации футбола Нигерии был Амайи Пинник, которого поддерживает ФИФА.